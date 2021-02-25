Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler özellikle kar örtüsünün olduğu Sarıçiçek, Keltepe, Ahmet Usta, Çetiören bölgelerindeki yaylalar başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerine yaklaşık bir ton buğday ve saman bıraktı.

Ekiplerin il genelinde doğaya yem bırakma çalışmaları sürüyor.