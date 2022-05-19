Karabük'te yabancı öğrenciler de 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu - Son Dakika
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Karabük'te yabancı öğrenciler de 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu

19.05.2022 20:52
Karabük'te yabancı öğrenciler de 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu

Karabük'te yabancı öğrenciler de 19 Mayıs coşkusuna ortak olduKARABÜK Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karabük'te yabancı öğrenciler de 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu

KARABÜK Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikleri izlemek için seyirciler arasında yer alan yabancı öğrencilerinde kutlamalara ilgi gösterdiği görüldü.

Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 103'üncü yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndan başladıktan sonra Kent Meydanında sona eren yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin tarih bilinci ve milli şuur kazanmalarını toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla her yıl Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası 15-21 Mayıs arasında kutlanmaktadır" dedi.

"19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birlik ve bütünlük sağlanmış çarenin millette olduğu tescillenmiştir" diyen Güven, "Milli mücadeledeki inanç birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarısındaki en büyük etkin olacaktır. Hedefimiz, bilimde, sanatta, sporda v hayatın her alanında daha güçlü ve mutlu Türkiye'dir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından halk oyunları, sportif ve kültürel etkinliklerle devam eden kutlamada sportif etkinlikler bünyesinde jimnastik, folklor gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Toplam öğrenci sayısının yüzde 20'si yabancı öğrencilerden oluşan Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören bazı uluslararası öğrencilerin de etkinliklere katılarak 19 Mayıs coşkusuna ortak oldukları görüldü. Gösterilerin ardından il genelinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.

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Kaynak: İHA

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