Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin avukatından açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin avukatından açıklama

11.04.2023 19:39
Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin avukatından açıklama

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili tutuklanan zanlının avukatı Yusuf Çolak, sulh ceza hakimliğinin verdiği tutuklama kararına itiraz ettiklerini söyledi.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili tutuklanan zanlının avukatı Yusuf Çolak, sulh ceza hakimliğinin verdiği tutuklama kararına itiraz ettiklerini söyledi.
Çolak, Karabük Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında müvekkili D.A'nın dördüncü kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.
Sulh ceza hakimliğinin verdiğini tutuklama kararına, hukuka uygun olmadığı düşüncesiyle itiraz ettiklerini belirten Çolak, şunları söyledi:
"Müvekkilimiz tesadüfen Gabon uyruklu Dina ile karşılaşmış ve yardım maksadıyla arabasına alarak hastaneye götürmeye çalışmıştır. Ancak müvekkilimle henüz karşılaşmadan önce birilerinden kaçtığı kamuoyuna yansıyan görüntülerden anlaşılıyor. Dolayısıyla daha öncesinden birilerinden korktuğu veya korkutulduğu veya herhangi bir şeye zorla sevk edildiğini buradan anlıyoruz."
Çolak, soruşturma aşamasında verilen tanık beyanlarında Ibouanga'nın 4-5 kişi tarafından evinden çıkmaması için tutulduğunu ve tanık olarak ifade veren kişinin "polis çağırdım" diyerek bağırması üzerine salıverildiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Bunun üzerine ayakkabı dahi giymeden sokağa canını zor kurtarırcasına kaçtığını biliyoruz. Dolayısıyla soruşturmanın bu aşamada o yönde derinleştirilerek incelenmesi gerektiği kanaatindeyiz çünkü müvekkilimizin yardım etme kastı haricinde herhangi bir niyeti yoktur. Soruşturmanın başından itibaren verdiği ifadelerin tümünde ayrıntılı bir şekilde beyanlarda bulunmuştur. Müvekkilimize isnat edilebilecek herhangi bir suçlama mümkün değildir. Soruşturmanın gizliliği ve sulh ceza hakimliği tarafından verilen kısıtlama kararı sebebiyle ayrıntı vermek istemiyoruz."
"Birileri Dina'yı tehdit etmektedir"
Ibouanga'nın annesine ses kaydı gönderildiğini dile getiren Çolak, "Bu ses kaydından anlaşıldığı üzere birileri Dina'yı tehdit etmektedir. Bu tehdit eden kişilerin kim olduğu araştırılmalıdır, bulunmalıdır ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Yine Dina'yı eve kapatan, dışarı çıkmasını engelleyen kişilerin kim olduğu tespit edilmelidir. Bu hususların Dina'nın ölümüyle doğrudan ilişkili olduğu kanaatindeyiz." diye konuştu.
Soruşturmanın devam ettiğini belirten Çolak, hem adli mercilerin hem de emniyet teşkilatının son derece hassas çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin avukatından açıklama Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin avukatından açıklama Gabonlu Dina'nın soruşturmasında tutuklanan zanlının avukatı Çolak: 'Dina'yı tekrar görebilme ümidiyle hareket ediyor' Gabonlu Dina'nın soruşturmasında tutuklanan zanlının avukatı Çolak: 'Dina'yı tekrar görebilme ümidiyle hareket ediyor'

Filyos Çayı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin avukatından açıklama - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Ali Sowe'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Bu maç final niteliğinde
19:25 HÜDA PAR'ın önerisi AK Parti'nin seçim beyannamesine girdi: Ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğiz
18:43 Hiç böyle görmemiştik! Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı
18:08 Naci Görür, Erdoğan'ın "Profesör müsveddesi" sözlerine ilişkin konuştu: Beni kastettiğini sanmıyorum
18:05 Yabancı hakem Yunanistan'ı pişman etti! Yardımcılarıyla kafayı çekince maça çıkamadı
17:54 İsmi Chelsea ile anılan Ancelotti: Geri dönmem mümkün değil
17:22 Gara katliamı davasında karar çıktı: 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet
17:13 Duyanlar "Yine mi?" diyor! Vitor Pereira'nın görevine resmen son verildi
16:20 İşine son verilince silahla belediyeyi basan temizlik görevlisinin 18 yıl hapsi isteniyor
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu: Ankara-Sivas hattının açılmasıyla 11 il YHT ile birbirine bağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2023 20:27:49. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te yabancı öğrencinin ölümüyle ilgili tutuklanan şüphelinin avukatından açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement