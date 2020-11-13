Karabük'te yabancı uyruklu 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde 2 gram esrar bulunan Nijerya uyruklu A.A.I, hakkında, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Ürdün uyruklu N.N.R.H. ve Yemen uyruklu R.A.A, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

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