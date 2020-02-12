Karabük'te yağışlar sonrası heyelanlar meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te yağışlar sonrası heyelanlar meydana geldi - Son Dakika

Karabük'te yağışlar sonrası heyelanlar meydana geldi

6 saat önce

Karabük'te 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası farklı bölgelerde heyelanlar medyana geldi.

Karabük'te yağışlar sonrası heyelanlar meydana geldi, System.String[]

Karabük'te 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası farklı bölgelerde heyelanlar medyana geldi.


Karabük'te kar yağışının ardından gece saatlerinde yağan yağmur sonrası heyelanlar meydana geldi. Yağışlar sonrası Karabük'e bağlı Karaağaç köyü ile Safranbolu ilçesinde yamaçtan kopan kayalar yollara düştü. Safranbolu eski çarşı bölgesine inen yol üzerindeki yamaçlardan kopan kaya parçaları yola düştü. Trafiğin yoğun olduğu yolda akşam saatlerinde meydana gelen olay sonrası belediye ekipleri yola düşen kaya parçalarını temizledi.


Öte yandan Karabük'e bağlı Karaağaç köyü ve kayak merkezine ulaşımın sağlandığı yolda da heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kayalar yola düşerken, Özel İdare ekipleri kapanan yolu kısa sürede yeniden ulaşıma açtı. - KARABÜK

Safranbolu, Karaağaç, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

22 ilde eğitime kar engeli
Kilis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 02:08:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te yağışlar sonrası heyelanlar meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]