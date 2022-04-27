Karabük'te yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu - Son Dakika
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Karabük'te yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

27.04.2022 14:35
Karabük'te yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde "2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde "2022 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu.

İlçede 24 çiftçi tarafından 2 bin dekar alanda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi desteğiyle temin edilen mibzerlerle ekim yapıldı.

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, 2021'de 270 ton sertifikalı hububat tohumluğu, 23 ton yem bitkileri tohumluğu ve 1 ton baklagiller tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Üreticilerin kullanımına sunmak üzere tamamı genel bütçeden finanse edilen mibzer ve çapa makinesi alındığını belirten Ayvalık, "2022 yılında da aynı proje kapsamında hibe oranımız tüm projelerde yüzde 75 olacak şekilde 200 ton buğday, 100 ton tritikale ve 50 ton arpa tohumluğu dağıtmayı planlıyoruz." dedi.

Ayvalık, Cumhurbaşkanı Kararı ile Eskipazar'da yağlık ayçiçeği ekiminin destekleme kapsamına alınmasıyla ayçiçeğine ayrılan bütçeyi tüm talebi karşılayacak şekilde artırarak ilçede yaklaşık 2 bin dekar alanda ekim yapılması hedeflendiğini ifade ederek, ekim döneminde üreticilerin mağduriyet yaşamaması için İl Özel İdaresi imkanlarıyla alet makine envanterine bir ekim mibzeri daha kattıklarını anlattı.

Karabük'te bu yıl Eskipazar ilçesinde 24 çiftçi tarafından 2 bin dekar, merkez ve Eflani ilçesinde de 4 çiftçi tarafından 1000 dekar alanda olmak üzere toplam 3 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapılıyor.

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Eskipazar, Karabük, Tarım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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