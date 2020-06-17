Karabük'te yağmur etkili oldu - Son Dakika

Karabük'te yağmur etkili oldu

KARABÜK'te, yağmur yağışı etkili olurken, sularla kaplanan caddeler sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük'te öğleden sonra yağmur yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yıldırımlar düşerken, etkili olan yağmur yağışı nedeniyle caddeler sularla kaplandı. Karabük Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nin sularla kaplanması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı kişiler araçlarıyla kaldırıma çıkarak ilerledi. Bazı sürücüler ise etrafı sularla kaplanan park ettikleri araçlarına binmekte güçlük çekti. Yağmur yağışı aralıklarla devam etti.