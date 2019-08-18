Son Dakika Haberleri: Karabük'te yağmur kazaları beraberinde getirdi...Araçlar peş peşe takla attı: 7 ayrı kaza, 20 yaralı
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Karabük'te yağmur kazaları beraberinde getirdi...Araçlar peş peşe takla attı: 7 ayrı kaza, 20 yaralı

29 dakika önce

Karabük'te yağmur kazaları beraberinde getirdi.

Karabük'te yağmur kazaları beraberinde getirdi...Araçlar peş peşe takla attı: 7 ayrı kaza, 20 yaralı
KARABÜK - Karabük'te sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur beraberinde kazaları peş peşe getirdi. Bölge yollarında ve şehir merkezinde meydana gelen 8 ayrı trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu toplam 20 kişi yaralandı.
Karabük'te etkili olan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışı sonrası Karabük - Kastamonu, Karabük- Bartın ve Karabük - Eskipazar karayolları ile şehir merkezinde 8 ayrı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan 8 ayrı kazada 5 araç takla atarken, 3 araç ise çarpıştı.
Aynı yol aynı kazalar
Karabük - Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana gelen kazalarda yolun kaygan olması ve bariyerlerin olmaması nedeni ile araçlar yoldan çıkarak takla attı. Aynı yolda bir araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlanırken, bir araç ise takla atarak orta refüje düştü. Her iki ayrı kaza da 2 kişi yaralanırken, olay yerinde yol güvenliği alan Jandarma aracına ise bir otomobil arkadan çarpması sonucu ise 2 kişi yaralandı.
Karabük - Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç yoldan çıkarak takla atarken, Karabük - Eskipazar karayolu Mermer kavşağında da hafif bir ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazalarda 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa rampalarında medyana gelen trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı. Öte yandan şehir merkezinde Kurtuluş mahallesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu ise 5 kişi yaralandı. Meydana gelen kazalarda aralarında çocuklarında da bulunduğu 20 kişi yaralanarak ambulanslarla Karabük'teki hastanelere kaldırıldı.
Karabük, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:15 Kaynak: İHA
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