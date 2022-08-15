Karabük'te yağmur sonrası bilindik manzaralar yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te yağmur sonrası bilindik manzaralar yaşandı

15.08.2022 19:19
Karabük'te yağmur sonrası bilindik manzaralar yaşandı

Karabük'te yağmur sonrası bilindik manzaralar yaşandı Yağmur sonrası su basan dükkan ve apartman girişleri çamur içerisinde kaldı Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmurun ardından araçlar su içerisinde kalırken, su basan bazı bina ve iş yerleri çamurla doldu.

Karabük'te yağmur sonrası bilindik manzaralar yaşandı

Yağmur sonrası su basan dükkan ve apartman girişleri çamur içerisinde kaldı

KARABÜK - Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmurun ardından araçlar su içerisinde kalırken, su basan bazı bina ve iş yerleri çamurla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkisini gösterdi. Hayatı olumsuz etkileyen yağışla yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Şirinevler Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde araçlar su içerisinde kalırken, bazı bina girişleri ve iş yerleri çamurla doldu. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü kentteki Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde de aynı manzaralar yaşandı. Dükkanları çamur içerisinde kalan esnaf zor anlar yaşadı.

Sanayi esnafından Ali Özdemir, su bastıktan sonra ekiplerin gelmesinin hiçbir şeye yaramadığını söyleyerek, "Yetkililerden yardım istiyoruz. Rögarlar tıkanıyor ve dükkanı çamur basıyor" dedi.

"Duvar yıkılınca iş yeri sular altında kaldı"

Soğuksu Mahallesi'nde hurdacı dükkanının yanından geçen su kanalının ağaç ve çalılarla kapanmasının ardından istinat duvarı yıkılınca iş yeri ve depolar sular altında kaldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran çalışanlar kendilerini güçlükle kurtardı. İş yeri sahibi İsmail Kul, "Arıcak Deresi'nden gelen gelen ağaç ve çalıllar su kanalının önünü kapatınca duvar yıkılıp iş yerini biranda su bastı. Bu sefer çok etkili oldu. Her sene bir şekilde su giriyor. Buraya acil önlem alınması lazım. Duvar yıkılmasa binaları su basardı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kent genelinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağmurun ardından güneşle birlikte ortaya çıkan gökkuşağı ise görsel bir şölen oluşturdu.

YORUMLAR
500
Şiddetli yağışlar Karabük'ü vurdu Şiddetli yağışlar Karabük'ü vurdu Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
Kaynak: İHA

Karabük, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te yağmur sonrası bilindik manzaralar yaşandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:20:07. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te yağmur sonrası bilindik manzaralar yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement