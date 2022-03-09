Karabük'te yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

09.03.2022 11:40
Karabük'te yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Karabük'te evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Karabük'te evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen polis, kimlikleri belirlenen 7 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "evden hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanırken, çalıntı eşyaları satın aldıkları belirlenen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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