Karabük'te yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

24.02.2022 15:15
Karabük'te yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

Karabük'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde inşaat demiri ve konuttan demir bahçe kapısı çalınması ile evden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Söz konusu adreslerde inceleme yapan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Jandarmadan izinsiz kazıya geçit vermiyor Jandarmadan izinsiz kazıya geçit vermiyor Son dakika haberi! Karabük'te izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı Son dakika haberi! Karabük'te izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Şükran Ovalı'nın üvey kardeşi: 6 yıldır annemi arayıp sormadı
14:55 Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!
14:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı buğdayı da vurdu! Bütün dünyada ekmek daha pahalı satılacak
14:41 Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz!
14:32 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'ya 100 savaş uçağıyla gözdağı verdi!
14:32 Ukrayna'ya girişler durduruldu! Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı
14:29 Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Sivil halk akın akın kaçıyor
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 15:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement