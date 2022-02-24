Karabük'te yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde inşaat demiri ve konuttan demir bahçe kapısı çalınması ile evden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Söz konusu adreslerde inceleme yapan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.