Son Dakika Haberleri: Karabük'te yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi salıverildi
Son Dakika Güncel Karabük'te yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi salıverildi - Son Dakika

Karabük'te yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi salıverildi

6 saat önce

Karabük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu zanlı, serbest bırakıldı.

Karabük'te yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi salıverildi, System.String[]

Karabük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu zanlı, serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ için faaliyet yürüttüğü iddia edilen Suriye uyruklu E.C.E.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli, salıverildi.

Zanlının, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi
Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 01:40:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi salıverildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]