Karabük'te yalnız yaşan engelli evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Karabük'te yalnız yaşan engelli evinde ölü bulundu

30.03.2022 20:22
Karabük'te yalnız yaşan engelli evinde ölü bulundu

Karabük'te yalnız yaşayan 65 yaşındaki engelli, evinde ölü bulundu.

Karabük'te yalnız yaşayan 65 yaşındaki engelli, evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi 13. Sokaktaki evinde yalnız yaşayan bedensel engelli Cemal Yıldırım'dan (65) haber alamayan Samsun'daki yakınları, polisi aradı.

Eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Yıldırım'ın öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısı, kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsi yapılmasını istedi.

Yıldırım'ın cesedi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bahçelievler Mahallesi, Karabük, Engelli, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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