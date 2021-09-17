Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Karabük'te yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Karabük'te yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu. Kayabaşı Mahallesi Barbaros Sokak'taki tek katlı evde ikamet eden Şükran Güney'in (73) uzun süre dışarı çıkmadığını fark eden komşuları kapıyı çaldı. Mahalle sakinleri, içeriden ses gelmeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık personeli, Güney'in öldüğünü belirledi. Güney'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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