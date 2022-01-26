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Karabük'te yan yana 3 bina alevlere teslim oldu - Son Dakika

Karabük'te yan yana 3 bina alevlere teslim oldu

26.01.2022 16:20
Karabük'te yan yana 3 bina alevlere teslim oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki diğer evlere sıçradı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki diğer evlere sıçradı. Tek katlı 3 evin alevlere teslim olduğu yangının diğer evlere sıçramaması için Yenice Belediyesi ekipleri mücadele veriyor.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçe merkezi İncedere Caddesi Değirmen sokakta bulunan bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Evden yükselen alevler sonucu büyüyen yangın bitişikteki diğer evlere de sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişik diğer evlere sıçramaması için mücadele verirken, Karabük Belediyesinden takviye yardım talep edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Karabük'te yan yana 3 bina alevlere teslim oldu
Karabük'te yan yana 3 bina alevlere teslim oldu
Karabük'te yan yana 3 bina alevlere teslim oldu

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Karabük, İtfaiye, Yenice, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te yan yana 3 bina alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te yan yana 3 bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
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