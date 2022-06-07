Yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı - Son Dakika
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Yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı

07.06.2022 14:35

Karabük'te, geçen yıl çıkan yangında zarar gören 10 dönüm ormanlık alana fidan dikildi.

Karabük'te, geçen yıl çıkan yangında zarar gören 10 dönüm ormanlık alana fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ilan edilen 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz" projesi çerçevesinde Merkeze bağlı Ödemiş köyünde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, öğrencilerle alana gelen Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Partili milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile beraberindekiler, geçen yıl çıkan yangında zarar gören 10 dönüm ormanlık alana fidan dikti.

Gürel, kentte yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılacağını ifade etti.

Ayrıca Çevre Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi, Kent Meydanı'nda açılan stantlarda "çevre müfettişleri" etkinliği yapıldı.

Yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı
Yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı
Yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı
Yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı - Son Dakika

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