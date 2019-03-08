Son Dakika Haberleri: Karabük'te Yangın

Karabük'te Yangın

50 dakika önce

Karabük'te çıkan iki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te Yangın, System.String[]
Karabük'te çıkan iki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Sipahiler köyünde F.Y'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek dumandan etkilen F.Y ve eşi N.Y'yi evden çıkarttı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çifti Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İtfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını söndürdü.

Hasara yol açan yangında dumandan etkilenen çiftin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tarihi konakta yangın

Safranbolu ilçesinde bulunan yaklaşık 1 asırlık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.

Hacıhalil Mahallesi Kazdağlı Meydanı Mescit Sokağı'nda bulunan ve 1900'lü yıllarda yapılan 3 katlı tarihi yapının mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle baca yangını başladı.

Otel olarak kullanılan konak boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, tarihi binanın mutfak kısmında hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:48 Kaynak: AA

İtfaiye, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor

Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak Facebook 2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:38:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]