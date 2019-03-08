Karabük'te Yangın

Karabük
'te çıkan iki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Sipahiler köyünde F.Y'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek dumandan etkilen F.Y ve eşi N.Y'yi evden çıkarttı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çifti Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İtfaiye
ekipleri ise kısa sürede yangını söndürdü.
Hasara yol açan yangında dumandan etkilenen çiftin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tarihi konakta yangın Safranbolu
ilçesinde bulunan yaklaşık 1 asırlık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.
Hacıhalil Mahallesi Kazdağlı Meydanı Mescit Sokağı'nda bulunan ve 1900'lü yıllarda yapılan 3 katlı tarihi yapının mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle baca yangını başladı.
Otel olarak kullanılan konak boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, tarihi binanın mutfak kısmında hasar meydana geldi.