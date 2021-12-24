Karabük'te yangın çıkan evde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Karabük'te dün yangın çıkan 2 katlı evde kadın cesedi bulundu.

Kayabaşı Mahallesi'nde dün 2 katlı evde çıkan yangından sonra kendisine ulaşılamayan Hatice Korkmaz için polis ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışması devam etti.

Ekipler, yangında kullanılamaz hale gelen evin içinde Korkmaz'ın cesedine ulaştı.

Korkmaz'ın cesedi, incelemelerin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kayabaşı Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Atilla Korkmaz'a ait 2 katlı evde yangın çıkmış, dışarda olan Korkmaz eve döndüğünde alevleri fark etmişti. Eşi Hatice Korkmaz'a ulaşamayan Atilla Korkmaz, komşularından yardım istemişti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülmüştü.

Polis ve itfaiye ekipleri, bir kısmı çöken ve kullanılamaz hale gelen evde Hatice Korkmaz'ı aramış ancak ulaşamamıştı.

Dumandan etkilenen Atilla Korkmaz ambulansta tedavi edilmişti.

Korkmaz çiftinin evdeki çok sayıdaki kedisi yangında telef olmuştu.