Karabük'te yaralamalı silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te yaralamalı silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

Karabük'te çıkan silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Karabük'te çıkan silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Soğuksu Mahallesi'nde Recep Ş'nin silahla yaralanması olayına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.B, V.E. ve R.K'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan F.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kavga anında F.B'nin yanında yer alan V.E. ile R.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soğuksu Mahallesi'nde, 8 Aralık'ta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Recep Ş. (39) tabancayla yaralanmıştı. Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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