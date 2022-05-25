Karabük'te yaralı bulunan karaca yavrusu korumaya alındı - Son Dakika
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Karabük'te yaralı bulunan karaca yavrusu korumaya alındı

25.05.2022 15:20
Karabük'te yaralı bulunan karaca yavrusu korumaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan karaca yavrusu, koruma altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan karaca yavrusu, koruma altına alındı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Ovacuma köyü yakınlarında ormanlık alanda yaralı karaca yavrusu buldu.

Kucağına aldığı yavru karacayı seven personel, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Karaca yavrusu, gerekli bakımın yapılmasının ardından doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Karabük'te yaralı bulunan karaca yavrusu korumaya alındı
Karabük'te yaralı bulunan karaca yavrusu korumaya alındı

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Safranbolu, Ovacuma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te yaralı bulunan karaca yavrusu korumaya alındı - Son Dakika


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