Karabük'te yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Karabük'te kafatasından vurulmuş halde bulunan şahin tedaviye alındı.

Vatandaşlar tarafından yaralı olduğu belirlenen şahin, bildirilmesi üzerine Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Veteriner kliniğinde yapılan muayenede şahinin kafatasında av tüfeğinden çıkan saçma olduğu tespit edildi.

Operasyonla kafatasındaki saçma çıkarılan kuşun, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.