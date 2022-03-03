Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

03.03.2022 17:51
Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamam şüpheliler sağlık kontrolünden sonra Karabük Adliyesine sevk edildi. Operasyon kapsamında yapılan incelemede şahısların banka hesapları incelendiğinde milyonluk vurgunların yapıldığı da tespit edildi. - KARABÜK

Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

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Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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