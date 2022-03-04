Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı (2) - Son Dakika
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Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı (2)

04.03.2022 00:47
Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu soruşturması kapsamında yürüttüğü soruşturmada 9 kişi...

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu soruşturması kapsamında yürüttüğü soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. 9 kişiye ait ev, 3 iş yeri ve 8 araçta yapılan aramada 105 bin 520 lira, 546 hap, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, mermiler, cep telefonları, hard disk ve 2 laptopa el konuldu. Ayrıca hesap hareketlerinde yaklaşık 12 milyon TL para transferi gerçekleştiği tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarına ve kripto para hesaplarına bloke koyuldu.  Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 3 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


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Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri! Yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri! Yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Futbol, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı (2) - Son Dakika
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