Karabük'te yaslandıkları demir korkulukların kırılmasıyla düşen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Karabük'te yaslandıkları demir korkulukların kırılmasıyla düşen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

06.09.2022 16:00
Karabük'te yaslandıkları demir korkulukların kırılmasıyla düşen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te yaslandıkları demir korkulukların kırılmasıyla yaklaşık 2 metreden düşen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te yaslandıkları demir korkulukların kırılmasıyla yaklaşık 2 metreden düşen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir sitenin bahçe duvarına çıkan ve demir korkuluklara yaslanarak sohbet eden 2 kişi, korkulukların kırılması ile yaklaşık 2 metreden zemine düştü.

Bir süre birbirlerine tutunarak yerden kalkmaya çalışan 2 arkadaş, başaramayınca arkadaşlarından yardım istedi.

Olay yerine gelen arkadaşları, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olay anı ise çevredeki güvenlik ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, 2 arkadaşın kırılan korkuluklarla zemine düşmeleri, yerden kalkmaya çalışmaları ve arkadaşlarının yardım etmesi yer alıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te yaslandıkları demir korkulukların kırılmasıyla düşen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te yaslandıkları demir korkulukların kırılmasıyla düşen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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