Karabük'te 78 yaşındaki bir adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti

Karabük'te yaşlı bir adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

TORUNU DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Olay, Kayabaşı Mahallesi Mehmet Dinçel Sokak'ta meydana geldi. Kasım Özkan (78), evinin balkonunda asıl halde bulundu. Özkan'ı bulan torunu durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.