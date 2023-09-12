Karabük'te 78 yaşındaki bir adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti - Son Dakika

Karabük'te 78 yaşındaki bir adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti

Son Güncelleme: 12.09.2023 22:37

Karabük'ün Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Kasım Özkan, evinin balkonunda kendini asarak intihar etti.

Karabük'te yaşlı bir adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

78 yaşındaki adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti

TORUNU DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Olay, Kayabaşı Mahallesi Mehmet Dinçel Sokak'ta meydana geldi. Kasım Özkan (78), evinin balkonunda asıl halde bulundu. Özkan'ı bulan torunu durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

78 yaşındaki adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

78 yaşındaki adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti
78 yaşındaki adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti
Kaynak: İHA

İntihar, Karabük, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te 78 yaşındaki bir adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te 78 yaşındaki bir adam evinin balkonunda kendini asarak intihar etti - Son Dakika
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