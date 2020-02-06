Karabük'te yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

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Karabük'te yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi
7 saat önce
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçe merkezi Mermer Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban (74) ile Nezaket Örenbaş (75) çifti mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çiftin tedavileri devam ediyor. - KARABÜK
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