Karabük'te yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Karabük'te yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te yaşlı çift karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçe merkezi Mermer Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban (74) ile Nezaket Örenbaş (75) çifti mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.


Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çiftin tedavileri devam ediyor. - KARABÜK

Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
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