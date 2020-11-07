Yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulundu

07.11.2020 16:37

Karabük'te yaşlı kadın, torununu ziyarete gittiği evde ölü bulundu.

Karabük'te yaşlı kadın, torununu ziyarete gittiği evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Fatma Cankatar (86), 3 gün önce Bahçelievler Mahallesi 15. Sokak'ta oturan torununu ziyarete geldi.

Kalktığında babaannesinin hareketsiz yattığını gören torunu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personeli, yaptıkları incelemede Cankatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümünde şüpheli bulguya rastlanmadığı belirtilen Cankatar'ın cenazesinin, Bartın'ın Ulus ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulundu

Karabük, Bartın, Kadın, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulundu - Son Dakika


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