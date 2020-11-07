Yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sağlık personeli, yaptıkları incelemede Cankatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalktığında babaannesinin hareketsiz yattığını gören torunu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Bartın 'ın Ulus ilçesinde yaşayan Fatma Cankatar (86), 3 gün önce Bahçelievler Mahallesi 15. Sokak'ta oturan torununu ziyarete geldi.

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