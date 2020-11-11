Yaşlı kadının bileziklerini gasbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te, yaşlı kadını darbederek bileziklerini gasbeden şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Arıcak köyünde yaşayan Hafize Atıcı'yı (70) darbederek bileziklerini gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan R.Y'nin (60) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, merkeze bağlı Arıcak köyünde yaşayan Hafize Atıcı'yı (70), darbederek bileziklerini gasbeden R.Y, Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmış, şüphelinin üst aramasında 2 bilezik, evinde yapılan aramada ise kanlı gömlek bulunmuştu. Başına aldığı darbeler sonucu yaralanan yaşlı kadın ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.