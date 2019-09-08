Son Dakika Haberleri: Karabük'te "yaza veda" pikniği
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Karabük'te "yaza veda" pikniği

43 dakika önce

Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yücel Huzurevi sakinleri, Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklar "Dede-Torun Buluşması" adı altında "yaza veda" pikniğinde bir araya geldi.

Karabük'te

Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yücel Huzurevi sakinleri, Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklar "Dede- Torun Buluşması" adı altında "yaza veda" pikniğinde bir araya geldi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Karabük Şubesi tarafından Saitler köyü Aladağ Mesire Alanı'nda düzenlenen "yaza veda" pikniğine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mustafa Kuraş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, Karabük Genç Kızılay üyeleri, Yücel Huzurevi sakinleri ve Sevgi Evlerinde kalan minikler katıldı.


Yücel Huzurevinde kalan büyüklerin ve sevgi evlerinde kalan miniklerin moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenen piknikte, minikler ve protokol üyeleri voleybol, ip atlama, halat çekme yarışması, yumurta taşıma yarışması ve çuval yarışması ile eğlenceli dakikalar geçirdi.


Karabük Genç Kızılay üyeleri tarafından gün boyu düzenlenen çeşitli etkinliklerle eğlenen huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan minikler gönüllerince bir gün geçirdi. - KARABÜK

Hasan Doğan, Karabük, Torun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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