İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim ve öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te yeni eğitim sezonu öncesi servis şoförleri bilgilendirildi - Son Dakika

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