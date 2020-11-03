Karabük'te yeni iş yerleri için toplu açılış törenleri yapılması yasaklandı - Son Dakika

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında, hizmete girecek yeni iş yerleri için yapılacak toplu açılış törenlerine yasak getirildi.

Karabük Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla, yeni hizmete girecek iş yerleri için toplu açılış törenleri yapılmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önüne alınarak, ilimiz genelinde yeni hizmete girecek olan iş yerlerinde toplu açılış törenlerinin yapılmasının yasaklanmasına, iş yerlerinde kalabalık oluşturan etkinlikler yapmasının yasaklanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi."

Test yapılmaksızın izolasyon sonlandırılacak

Açıklamada ayrıca, 10 gün süreyle evde takip edilen vakaların test yapılmaksızın 10. günün sonunda, hastanede yatarak tedavi gören hastaların ise 14. günün sonunda test yapılmaksızın izolasyonlarının sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.