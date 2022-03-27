Yerleşim yerine inen tilki ve domuz görüntülendi - Son Dakika
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Yerleşim yerine inen tilki ve domuz görüntülendi

27.03.2022 23:03

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tilki, Ovacık ilçesinde ise domuz yerleşim yerine inerek yiyecek aradı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tilki, Ovacık ilçesinde ise domuz yerleşim yerine inerek yiyecek aradı.

Safranbolu Göztepe Mahallesi'nde binaların arasında bulduklarını yiyen tilki, site sakinlerince cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Ovacık ilçesi Sülük köyünde vatandaşlar, evlerinin yanına kadar gelen bir domuz gördü.

Köpeklere aldırmadan karla kaplı köyde yiyecek arayan domuz, bir köylünün bağırmasıyla hızla kaçtı.

Domuzun köye inmesi cep telefonu ile kaydedildi.

Yerleşim yerine inen tilki ve domuz görüntülendi
Yerleşim yerine inen tilki ve domuz görüntülendi
Yerleşim yerine inen tilki ve domuz görüntülendi

YORUMLAR
500
Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine indi Aç kalan yaban domuzu yerleşim yerlerine indi Kar ve tipi nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu kapandı Kar ve tipi nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu kapandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerleşim yerine inen tilki ve domuz görüntülendi - Son Dakika


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