Karabük'te yılın son il genel meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karabük'te yılın son il genel meclis toplantısı yapıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Başkan Hasan Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uyarılarda bulundu.

Yıl içinde yapılanları anlatan Yıldırım, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, meclisimize gelen konularda olsun, İl Özel İdaremizin daha ucuza daha çok hizmet yapabilmesi konularında olsun özverili bir şekilde çalışan, her konuyu titizlikle araştırarak katkı sunmuş olan tüm il genel meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. Yine idaremizin hizmetlerinin yapılması ve geliştirilmesi konularında bizlere her zaman destek olan geçmişten günümüze tüm milletvekillerimize, tüm valilerimize, siyasi partilerimizin il başkanlarına ve yönetimlerine, il özel idaremiz genel sekreterine, daire müdürlerimize ve çalışan tüm personellerimize meclisimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Devlet güçlü oldukça bu hizmetler de daha güçlü bir şekilde yapılacaktır." diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Devlet başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanlarımıza ve hükümetlerimize de il genel meclisimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyor, önümüzdeki yıllarda da daha güzel imkanlarla Karabüklü hemşehrilerimize hizmet edebilmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."