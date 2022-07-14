Kayıtlarda, kedinin yiyeceğini paylaşmamak için bir süre hayvanı kovaladığı, tilkinin ise çabaları sonucunda aldığı yiyeceği uzaklaşarak yediği anlar yer alıyor.

Bu sırada evin önüne gelen bir tilkinin yiyeceğe ortak olmaya çalıştığını fark eden Işık, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: AA

Ramazan Işık, Karabük, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te yiyeceğini paylaşmak istemeyen kedinin tilkiyi kovalaması kameraya yansıdı - Son Dakika

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