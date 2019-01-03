Karabük'te Yoğun Kar Yağışı
40 dakika önce
Karabük'teki Kemikli rampalarında aniden bastıran yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşım durdu.
Karabük
'teki Kemikli rampalarında aniden bastıran yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşım durdu. Ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için adeta seferber oldu.
Karabük'ün Eskipazar
ilçesine bağlı Kemikli rampaları mevkisinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonucu yol çok sayıda tır ve ufak araçlar yolda kaldı. Karadeniz
'i İstanbul
'a bağlayan D-100 karayolu Kemikli rampaları yoğun kar yağışı ve tonajlı araçların kayması sonucu İstanbul istikametine kapandı. Yol açmak için çalışmalar sürüyor. Yakın köylerde ikamet eden bazı vatandaşlar ise zincire ihtiyacı olan sürücülere zincir satışı gerçekleştirdi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:24 Kaynak: İHA
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