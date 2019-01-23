Karabük'te Yoğun Sis
32 dakika önce
Karabük'te yoğun sisKARABÜK - Karabük'te sabah erken saatlerde ortaya çıkan sis, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürdü.
Karabük'te yoğun sis
KARABÜK - Karabük'te sabah erken saatlerde ortaya çıkan sis, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürdü.
Karabük, güne sisli havanın etkisiyle uyandı. Şehrin pek çok yerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak hız konusunda dikkat ettikleri gözlendi.
Ayrıca sis bulutunun altında kalan çok sayıda binanın görünüşü kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:51 Kaynak: İHA
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