Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ağır 2 yaralı - Son Dakika

Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ağır 2 yaralı

2 kez kalbi duran sürücüyü tekrar hayata döndürdüler

Kontrol noktasındaki polisler yardıma koşarak alevleri söndürdü

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün virajı döndüğünde kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı, kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kontrol noktasında görevli polislerin koşarak yardıma geldiği kazada alev alan otomobil söndürülürken, 2 kez kalbi duran 70 yaşındaki sürücüyü ise 112 ekipleri tekrar hayata döndürmeyi başardı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Safranbolu - Bartın karayolu kirkille mevki kavşağında meydana geldi. Safranbolu istikametine seyreden Şükrü Eşgün idaresindeki 34 VPS 28 plakalı Tofaş marka otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sürücü ile yanında bulunan Hanım Eşgün otomobilde sıkıştı.

Polis kontrol noktasının yakının meydana gelen kazayı fark eden polisler koşarak yardıma gitti. Bu sırada alev alan otomobile yangın söndürme tüpleri ile müdahale eden polisler Hanım Eşgün'ü otomobilden çıkarırken, sıkışan sürücü için Safranbolu itfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkarılan ve kalbi duran sürücü Şükrü Eşgün'e ilk olarak 112 ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrası tekrar hayata döndürülen yaşlı adam daha sonra Özel Medikar Hastanesine sevk edildi. Hastaneye girişte tekrar kalbi duran Eşgün, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ikinci kez hayata döndürdü. Kazada yaralanan durumu iyi olan Hanım Eşgün ise olay yerine gelen başka ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.