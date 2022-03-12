Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü - Son Dakika
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Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü

12.03.2022 12:34

Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü Kazalar ardı ardına geldi, yolcular panik yaşadı Karabük'te gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu kayganlaşan yollarda araçlar kaydı, çok sayıda maddi hasar medyana geldi.

Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü

Kazalar ardı ardına geldi, yolcular panik yaşadı

KARABÜK - Karabük'te gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu kayganlaşan yollarda araçlar kaydı, çok sayıda maddi hasar medyana geldi.

Kent genelinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı bölgelerde adeta buz pistine dönen yollarda çok sayıda araçlar kayarak kazalara neden oldu. Rampa aşağı inmekte oldukça zorluk yaşayan sürücüler tuzlama yapılmadığından tepkilerini ortaya koydu. 100. Yıl mahallesinde rampa aşağıya inen yolcu dolu minibüs kayma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yolucuların büyük panik yaşadığı anlarda dönerek duran minibüsteki yolcular korkudan minibüsten indi. 5000 evler semtinde ise aynı manzaralar yaşandı. Yokuş aşağıya inmeye çalışan araçlar kaydı, bazı ise kaza yaptı. Kentin değişik noktalarından meydana gelen buzlanma nedeniyle 50'den fazla araç maddi hasarlı kazaya neden oldu.

Buzlu yollar araçlar kadar insanlarda yürümekte güçlük çekerken, belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışmaları yaptı.

Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü
Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü
Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü
Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü
Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü
Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü
Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü
Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü
Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü

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Tragger, Karabük, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda facianın eşiğinden böyle döndü - Son Dakika


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