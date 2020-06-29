Karabük'te yollarda uyarı bulunan korkuluk çalışması - Son Dakika

Karabük Belediyesi, kent merkezinde yol kenarlarına trafik uyarılarının bulunduğu korkuluklar yerleştirdi.

Güven kavşağında başlatılan uygulamada, kırmızı-beyaz renklerde yol kenarlarına korkuluklar yerleştirildi.

Yayaların sadece yaya geçitlerini kullanmalarını sağlamak için yapılan korkulukların üzerinde, "Lütfen Yaya Geçitlerini Kullanalım" yazısı yer alıyor.

Belediye ambleminin de yer aldığı korkuluklar sayesinde, sık sık yaşanan yayaya çarpma kazalarının önüne geçilmek isteniyor.

Uygulamanın kentteki diğer kavşaklarda da yapılacağı öğrenildi.