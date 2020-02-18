Karabük'te yüksek dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

Karabük'te geldiği arkadaşlarının evinde yüksek dozda uyuşturucu aldığı iddia edilen kişinin kaldırıldığı hastanede ölümüne ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan, Karabük'te yaşayan E.D.U. ve E.G. isimli arkadaşlarının 100 Yıl. Mahallesi'ndeki evine gelen P.B. bir süre sonra rahatsızlandı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, P.B'yi özel bir hastaneye kaldırdı.

P.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

P.B'nin yüksek dozda uyuşturucu kullandığı iddiaları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, evinde kaldığı arkadaşları E.D.U. ve E.G'yi gözaltına aldı.

Öte yandan P.B'nin uyuşturucuyu Ankara'dan getirdiğini belirleyen polis ekiplerinin uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla şüpheli K.Ç'yi de Ankara'da gözaltına aldığı öğrenildi.