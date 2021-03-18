Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü - Son Dakika

Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü
KARABÜK - Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü.
Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Karabük'te Mart ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Karabük'ün- Bartın karayolu üzerinde bulunan Sarıçiçek Yaylası, Keltepe Kayak Merkezi ve Ovacık ilçesi bastıran kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.
Kaynak: İHA
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