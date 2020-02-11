Karabük'te yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

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Karabük'te yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor
12 dakika önce
Karabük'te sabah başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkisini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
Karabük'te sabah başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu geçişinin sağlandığı 1325 rakımlı Kemikli rampaları ve 1030 rakımlı Karabük- Bartın kara yolunun Ahmetusta geçidinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yol boyunca trafik ekipleri kontrollerini sürdürürken, karayolları ekipleri ise güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK
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