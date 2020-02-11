Karabük'te yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor - Son Dakika
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Karabük'te yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor

12 dakika önce

Karabük'te sabah başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkisini sürdürüyor.

Karabük'te yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor, System.String[]

Karabük'te sabah başlayan kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkisini sürdürüyor.


Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu geçişinin sağlandığı 1325 rakımlı Kemikli rampaları ve 1030 rakımlı Karabük- Bartın kara yolunun Ahmetusta geçidinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yol boyunca trafik ekipleri kontrollerini sürdürürken, karayolları ekipleri ise güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Karadeniz, Karabük, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
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