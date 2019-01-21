Son Dakika Haberleri: Karabük'te Yükümlüler Okulların Bakımını Yapıyor

Karabük'te Yükümlüler Okulların Bakımını Yapıyor

15 dakika önce

Karabük'te yükümlüler, belirlenen okulların bakım işlerini gerçekleştiriyor.

Karabük'te Yükümlüler Okulların Bakımını Yapıyor, System.String[]
Karabük'te yükümlüler, belirlenen okulların bakım işlerini gerçekleştiriyor.


Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde, kamu hizmeti cezaları kapsamında cezaları bulunan yükümlüler, 4 Şubat'a kadar okulların bakımını yapacak.


Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan yükümlüler Kazım Karabekir İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda bakım yapmaya başladı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve Karabük Milli Eğitim Müdürü Fatih Vargeroğlu ve Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu, okulu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Patlak, burada yaptığı konuşmada, haklarında ceza ve tedbir uygulanan yükümlülerin, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde belirlenen okullarda boya, tadilat ve temizlik gibi işleri yapacaklarını söyledi.

Çalışmanın bütün illerle birlikte Karabük'te de yapıldığını anlatan Patlak, "Bu çalışmalar Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan 24 hükümlü tarafından gerçekleştirilecektir. Okulların yenilenmesi sağlanacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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