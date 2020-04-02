Karabük'te yurtlara yerleştirilen yabancılar yarından itibaren ülkelerine gönderilecek - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için 26 Mart'tan bu yana Karabük'te misafir edilen Cezayir, Ürdün ve Tunusluların, yarından itibaren ülkelerine gönderileceğini bildirdi.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede Kıran'ın Karabük'te misafir edilen Cezayir, Tunus ve Ürdünlülerin yarından itibaren ülkelerine gönderileceğini ifade ettiğini anlatan Altınöz, "Yarın ilk kafile üç uçakla ülkelerine gönderilecek ve geri kalanlar da kısa bir süre zarfında uçaklarla ülkelerine tahliye edilecekler." ifadesini kullandı.