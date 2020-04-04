Karabük'te yurtta misafir edilen yabancılar Samsun'dan ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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Karabük'te yurtta misafir edilen yabancılar Samsun'dan ülkelerine gönderildi
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için 26 Mart'tan bu yana Karabük'te misafir edilen Cezayirliler, Samsun'dan uçaklarla ülkelerine gönderildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için 26 Mart'tan bu yana Karabük'te misafir edilen Cezayirliler, Samsun'dan uçaklarla ülkelerine gönderildi.
Karabük'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi ve Asiye Hatun Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen bin 724 yabancı yolcudan 740'ı sağlık ve pasaport kontrolünün ardından İstanbul'dan gelen otobüslerle yola çıktı.
Samsun Çarşamba Havalimanına gelen kafile, üç uçakla ülkelerine gitmek üzere uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:34 Kaynak: AA
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