Karabük'te yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Karabük'te kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında ilk ve ortaokul ile ana okullarında eğitim başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen Karabük'te öğrenciler okullarına 3 gün gecikmeli gitti.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları eksiksiz uygulanan Karabük'te 9 köy okulu ve anaokullarında yüz yüze eğitim başladı.

Vali Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı verilen 3 günlük tatil kararının ardından bugün itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan Cumayanı İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nu ziyaret ederek uzun bir aranın ardından öğretmenleri, arkadaşları ve okullarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrencilerle bir araya gelerek sevinçlerini paylaştı.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet eden Gürel, çikolata ve kitap hediye ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işleneceğini ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Herkesin temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Alacağımız tedbirlerle bu salgından kısa sürede kurtulacağız inşallah. Bugünden itibaren öğrencilerimiz de tedbirlere uyararak eğitime başladı. Öğrencilerimiz için güzel bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Okulda görevli öğretmenlerle de bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyen Gürel, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Gürel'in Cumayanı İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'na gerçekleştirdiği ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören de eşlik etti.