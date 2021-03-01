Karabük'te yüz yüze eğitim hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karabük'te yüz yüze eğitim hazırlık toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında temel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlanması yönünde karar alınması ihtimaline karşı, okullarda alınan tedbirler ve yapılan hazırlıkların Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen yüz yüze eğitim hazırlık toplantısında değerlendirildiği bildirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, salgın döneminde eğitim ve öğretimi bu zamana kadar online ve çevrimiçi olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürel, çocukların eğitimleri için gerekli her türlü şartı sağlamak adına eğitim kadrolarının tüm çalışmalarını devam ettirdiğini ifade ederek yüz yüze etiğimin önemine vurgu yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Karatepe, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.