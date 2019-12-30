Karabük'te zabıta denetimleri - Son Dakika
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Karabük'te zabıta denetimleri

6 saat önce

Karabük Belediyesi tarafından yılbaşı öncesi denetimler artırıldı.

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Karabük Belediyesi tarafından yılbaşı öncesi denetimler artırıldı.


Yıl içinde düzenli olarak gıda üreticileri, fırın, pastane, kafeterya, restoran ve marketleri denetleyen Karabük Belediyesi Zabıta ekipleri, alışverişin yoğun olduğu yeni yıl öncesi vatandaşın sağlıklı ve mevzuata uygun ürünler alabilmesi için denetimlerin sayısını artırdı. Denetimler sonucunda kanun ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan iş yerleri hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.


Denetimlerin devam edeceğine dikkat çeken Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şarküterilerde, kuru yemiş dükkanlarında, manav, market ve diğer iş yerlerinde görmüş olduğu aksaklıkları, eksikleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri hakkındaki şikayetlerini mutlaka Alo 153 Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirmeleri gerektiğini ifade edildi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, belediye olarak vatandaşın sağlığını ilgilendiren konularla ilgili çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Amacımız ceza yazmak değil. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde alışverişlerini yapabilmeleri için özellikle gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerini sıkı bir şekilde denetleyerek, eksikliklerin giderilmesini ve hijyeni sağlamaktır. Halkın sağlığını hiçe sayan, sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda üretim yapan şahıs ve kurumlara gerekli işlemleri yapıyoruz. Ayrıca, bu konuda gerekli özeni gösteren her türlü sağlıklı ortamı sağlayan esnafımıza da teşekkür ediyorum. 2020 yılının sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyorum" dedi. - KARABÜK

Karabük, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:48 Kaynak: İHA
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