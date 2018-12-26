Karabük'te Zabıtadan Denetim

Karabük
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, yeni yıl öncesi denetim yaptı.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl içinde düzenli olarak gıda üreticileri, fırın, pastane, kafeterya, restoran ve marketlerin denetlendiğini söyledi.
Ekiplerin, yeni yıl öncesi vatandaşın sağlıklı ve mevzuata uygun ürünler alabilmesi için denetimlerin sıklaştırıldığını ifade eden Vergili, denetimler sonucunda kanun ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan iş yerleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını belirtti.
Vatandaşların şarküterilerde, kuruyemiş dükkanlarında, manav, market ve diğer iş yerlerinde gördüğü aksaklıkları, eksikleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri hakkındaki şikayetlerini mutlaka bildirmelerini isteyen Vergili, şunları kaydetti:
"Amacımız ceza yazmak değil vatandaşlarımızın huzur içerisinde alışverişlerini yapabilmeleri için özellikle gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerini sıkı bir şekilde denetleyerek, eksikliklerin giderilmesini ve hijyeni sağlamaktır. Halkın sağlığını hiçe sayan, sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda üretim yapan şahıs ve kurumlara göz açtırmayacağız. Ayrıca, bu konuda gerekli özeni gösteren her türlü sağlıklı ortamı sağlayan esnafımıza teşekkür ediyoruz. 2019 yılının sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyorum."