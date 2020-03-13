Karabük'te, zabıtadan iş yerlerinde fiyat kontrolü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te, zabıtadan iş yerlerinde fiyat kontrolü - Son Dakika

Karabük'te, zabıtadan iş yerlerinde fiyat kontrolü

6 saat önce

KARABÜK'te zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde fiyat artışı olduğu yönündeki şikayetler üzerine market, eczane ve medikal ürün satılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Karabük'te, zabıtadan iş yerlerinde fiyat kontrolü, System.String[]

KARABÜK'te zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde fiyat artışı olduğu yönündeki şikayetler üzerine market, eczane ve medikal ürün satılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı ürünlerin fiyatlarında fahiş artış olduğu yönündeki şikayetler üzerine denetim yaptı. Zabıta ekipleri, market, eczane ve medikal ürünler satılan iş yerlerini denetleyerek, fiyatları kontrol etti. Medikal ürünler satan Fahrettin Sivri, "Piyasada fiyatlar yüksek, ürünler gelse bu sefer de zabıta ile uğraşacağız. 'Fiyatlar yüksek, neden yükselttiniz?' diye. 20 liraya sattığımız ürünü bize 150 liraya teklif ediyorlar. 200 liraya satsak müşteri ile karşı karşıya kalacağız ki satamıyoruz, ürün yok" diye konuştu.


Zabıta Müdürlüğü, Karabük, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı

Son Dakika Haberleri
19:30 THY 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını durdurdu
19:30 Belçika'da koronavirüs paniği devam ediyor
19:30 Fenerbahçe, Konya'ya geldi
19:30 Ejderha Fırtınası Mısır'da 20 can aldı
19:30 Milletvekilleri Kaya ve Dinç'ten Hakkari'de esnaf ziyareti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:37:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te, zabıtadan iş yerlerinde fiyat kontrolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]